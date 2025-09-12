Resident Evil Requiem и еще две части хоррора выйдут на Nintendo Switch 2

На презентации Nintendo Direct компания Capcom объявила, что новый хоррор Resident Evil Requiem выйдет не только на PC, PlayStation 5 и Xbox Series, но и Nintendo Switch 2.

Но это еще не все. Одновременно с выходом Resident Evil Requiem — 27 февраля 2026 года — на Switch 2 выйдут нативные версии Resident Evil 7 и Resident Evil Village.

Раньше эти игры были доступны на предыдущей версии Nintendo Switch, но работали через «облако» и требовали очень хорошего интернета. Специальные версии для Switch 2 позволят играть более комфортно.