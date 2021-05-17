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Новости

Инсайдер показал, как выглядит Android 12 до анонса

Инсайдер Джон Проссер опубликовал на YouTube новое видео, где раскрыл особенности интерфейса мобильной операционной системы Android 12. Причём произошло это до анонса — он ожидается в рамках онлайн-мероприятия Google I/O, которое пройдёт с 18 по 20 мая.

Судя по утечке, новинка получит переработанные уведомления, виджеты, новые кнопки, анимационные эффекты и так далее.

Помимо этого, сообщается о «прекрасном новом опыте», «усиленной защите конфиденциальности и повышении безопасности», а также о том, что пользовательские устройства «вместе работают лучше». Последнее, похоже, намекает на аналог собственной экосистемы Android, как это реализовано в продуктах Apple.

При этом отметим, что изображения, показанные Проссером, взяты из неофициального источника. Так что в реальности визуальная сторона может отличаться.

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Источник:
YouTube
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