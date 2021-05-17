Инсайдер показал, как выглядит Android 12 до анонса

Инсайдер Джон Проссер опубликовал на YouTube новое видео, где раскрыл особенности интерфейса мобильной операционной системы Android 12. Причём произошло это до анонса — он ожидается в рамках онлайн-мероприятия Google I/O, которое пройдёт с 18 по 20 мая.

Судя по утечке, новинка получит переработанные уведомления, виджеты, новые кнопки, анимационные эффекты и так далее.

Помимо этого, сообщается о «прекрасном новом опыте», «усиленной защите конфиденциальности и повышении безопасности», а также о том, что пользовательские устройства «вместе работают лучше». Последнее, похоже, намекает на аналог собственной экосистемы Android, как это реализовано в продуктах Apple.

При этом отметим, что изображения, показанные Проссером, взяты из неофициального источника. Так что в реальности визуальная сторона может отличаться.

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