Инсайдер нашел первые кадры GTA 6 Online в утечке игрового процесса

Инсайдер под ником InfinityBesk обнаружил первые кадры из GTA 6 Online в утечке игрового процесса, который был опубликован в сентябре 2022 года. В коде игры, который был опубликован в утечке, можно заметить, что к онлайн-сессии подключено 2 игрока из возможных 32. Для примера, текущая версия GTA Online поддерживает максимум 30 игроков.

Кроме того, выяснилось, что в GTA 6 появится система подводного прицеливания, что является новым геймплейным элементом для серии игр Grand Theft Auto.

Согласно последним слухам, релиз Grand Theft Auto VI состоится в конце 2024 года. Также есть слухи, что игру перенесут на начало 2025 года. Сам анонс ожидается в ближайшее время.