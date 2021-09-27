Инсайдер: iPhone 14 получит крупный редизайн

Серия iPhone 13 только-только поступила в магазины, а инсайдеры уже сообщаю о 14-й линейке. Редактор Bloomberg Марк Гурман заявил, что iPhone 14 получит крупный редизайн по сравнению с нынешними моделями. Об этом он поведал в рассылке Bloomberg Power On.

Отмечается, что скромное визуальное обновление 13-й линейки как раз и было намёком на крупные изменения в будущем. По словам Гурмана, редизайн будет крупнейшим со времён появления iPhone X в 2017 году.

Ранее мы сообщали, что, по словам Минг-Чи Куо, Apple полностью откажется от выемки на дисплее в 2022 году. Её лишится iPhone 14 Pro, iPhone 14 Max и iPhone 14 Pro Max. Предполагается, что новинка будет напоминать увеличенный iPhone 4.

Также в этой линейке не будет модели mini, а сканер Touch ID разместится под дисплеем. Само собой, это пока лишь слухи, но общая тема утечек предполагает, что iPhone 14 может стать важным обновлением.