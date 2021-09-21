iPhone 14 Pro и Pro Max получат вырез в экране, а не чёлку

Инсайдер Минг-Чи Куо поведал новые подробности о будущих смартфонах iPhone 14. Аналитик прогнозирует, что новая линейка айфонов получит-таки дисплей с вырезом, а не «чёлку». При этом такой дизайн якобы будет только у моделей iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.

Куо уточнил, что в 2022 году выйдет новый iPhone SE с поддержкой 5G (в первом полугодии), более доступный iPhone Max с экраном на 6,7 дюйма, а также две модели с вырезом в экране и камерой на 48 МП. Последние три версии выйдут во втором полугодии.

Также Куо отметил, что iPhone 14 Max может стоить менее 900 долларов. Для сравнения, нынешний iPhone 13 Pro Max стоит от 1099 долларов и выше. А ранее инсайдер утверждал, что в iPhone 14 может быть добавлена ​​поддержка Touch ID под дисплеем. Но теперь он изменил своё мнение. По словам Куо, Apple отложила выпуск iPhone с подэкранным сканером отпечатка до 2023 года.

Что касается камеры, то предположительно, будут использовать 12-мегапиксельные сенсоры и технологию объединения пикселей в более крупные, что даст на выходе большее разрешение и меньший уровень шума.