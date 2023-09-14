Infinix запускает в России доступный игровой смартфон GT 10 Pro

Смартфон позиционируется, как решение для «доступного мобильного гейминга». В основе устройста лежит 8-ядерный процессор MediaTek Dimensity 8050 с тактовой частотой 3 Ггц в паре с 8 Гб оперативной памяти, которые можно увеличить до 16 Гб за счет флеш-памяти.

За изображение отвечает AMOLED экран на 6,67 дюйма с разрешением 2460х1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Также есть модуляция ШИМ на уровне 1920 Гц.

Выделяется GT 10 Pro в первую очередь своим корпусом. На задней панели расположены LED-индикаторы, которые можно настроить под себя. Что-то подобное мы уже могли видеть в Nothing Phone.

Infinix GT 10 Pro доступен в России в модификации 8/256 Гб. Цена новинки – 27 990 рублей.