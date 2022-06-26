Появились концепты iMac на M2

Новый чипсет Apple M2 может появиться в несколько компьютеров Mac. Одним из таких компьютеров станет обновленный iMac.

Дизайнер Паркер Ортолани создал концепт, каким может быть iMac M2 с 24- и 27-дюймовым дисплеем. Ожидается, что появятся цветные корпусы, не только «строгих» расцветок, а чёрная рамка заменит не очень практичную белую.

Обновлённые iMac могут выйти через год: по информации Марка Гурмана, Apple работает над iMac с системой-на-чипе M3, который представит в следующем году. Поэтому 24-дюймовый iMac M1 может быть единственным моноблоком в линейке на ближайший год-два.

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