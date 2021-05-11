Игровой ноутбук ASUS ROG Zephyrus M16 основан на процессоре Tiger Lake-H

Компания ASUS представила новое семейство игровых ноутбуков. В числе решений есть модель ROG Zephyrus M16 на базе процессора Intel Tiger Lake-H. Это 45-ваттный чип последнего поколения.

Новинка будет работать только с Core i7 и картами NVIDIA GeForce RTX 30-й серии, вплоть до RTX 3070. Обещано до 48 ГБ ОЗУ DDR4-3200, SSD с интерфейсом PCIe 4.0 до 2 ТБ. Также обещан экран разрешением 2560 × 1440 точек, диагональю 16 дюймов и частотой до 165 Гц. Время отклика составляет всего 3 миллисекунды.

При этом новинка по размерам почти не отличается от 15-дюймовых моделей за счёт тонких рамок.

Также заявлена акустика с поддержкой Dolby Atmos, микрофоны с функцией шумоподавления на базе ИИ, а также возможность открыть крышку ноутбука на 180 градусов. Есть два порта USB-C с поддержкой Display Port 1.4 и Power Delivery 3.0. Один из них также поддерживает Thunderbolt 4. Ещё есть два порта USB 3.2 Gen 2 Type-A, картридер microSD, порты HDMI 2.0b, RJ45, 3,5-мм аудиоразъём и батарея на 90 Вт·ч.

Цена и дата начала продаж не сообщаются.

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