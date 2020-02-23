Игровой монитор Predator X38P доступен в России

В России выходит в продажу новый изогнутый монитор Predator X38P от компании Acer. Новинка выполнена на основе IPS-матрицы с радиусом кривизны в 2300R и пиковой яркостью 750 нит. Другие особенности включают в себя поддержку VESA Certified DisplayHDR 400 и NVIDIA G-Sync. Частота по умолчанию составляет 144 Гц, в разгоне — до 175 Гц.

Монитор обеспечивает время отклика до 0,3 мс за счёт использования технологии Fast Liquid Crystal. Экран обеспечивает охват 98% цветового пространства DCI-P3. Также заявлены несколько игровых режимов, переключение между которыми осуществляется с помощью технологии Predator GameView.

Также отметим наличие фирменного программного обсечения Acer Display Widget, которое перенастраивает изображение прямо с ПК. То есть не нужно лезть в настройки монитора. А Acer Ultra-Low Blue Light снижает уровень синего света, чтобы минимизировать его влияние на человека в ночное или вечернее время. Наконец, есть технология Flicker-less, которая устраняет мерцание экрана.

В мониторе есть встроенная акустика мощностью по 7 Вт на канал. Также есть крючок, на который можно повесить гарнитуру. Разъёмы представлены четырьмя USB 3.0, а также по одному HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4.

Цена вопроса составляет 179 990 рублей.