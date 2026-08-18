Acer выпустила конкурента MacBook Neo: 16 дюймов, 120 Гц и вес всего 1,19 кг

Acer представила в Китае обновленный Go Air 2026. Производитель сделал ставку на сочетание большого экрана и небольшого веса: ноутбук весит около 1,19 кг, а крышка раскрывается на 180 градусов.

Модель оснащена 16-дюймовым экраном формата 16:10 с частотой обновления 120 Гц и 100-процентным охватом цветового пространства sRGB. Для видеозвонков предусмотрена Full HD ИК-камера с распознаванием лица и физической шторкой.

Внутри используются процессоры Intel Core второго поколения, выполненные по новому техпроцессу Intel 18A, оперативная память LPDDR5 и SSD. Также предусмотрены два Thunderbolt 4, четыре динамика и клавиатура с подсветкой.

Аккумулятор емкостью 70 Вт·ч обеспечивает до 19 часов работы. Поддерживается зарядка через USB-C мощностью 100 Вт, причем за полчаса батарею можно зарядить примерно до 50%.

В Китае Acer Go Air 2026 стоит от 5499 юаней, около 64 тыс. рублей по текущему курсу. Ноутбук предложат в нескольких цветах, включая серебристый, зеленый и пастельно-фиолетовый. О международном релизе пока не сообщается.