Acer выпустила конкурента MacBook Neo: 16 дюймов, 120 Гц и вес всего 1,19 кг
Новости

Acer выпустила конкурента MacBook Neo: 16 дюймов, 120 Гц и вес всего 1,19 кг

При этом диагональ дисплея составляет внушительные 16 дюймов.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 13:10
Acer выпустила конкурента MacBook Neo: 16 дюймов, 120 Гц и вес всего 1,19 кг

Acer представила в Китае обновленный Go Air 2026. Производитель сделал ставку на сочетание большого экрана и небольшого веса: ноутбук весит около 1,19 кг, а крышка раскрывается на 180 градусов.

Модель оснащена 16-дюймовым экраном формата 16:10 с частотой обновления 120 Гц и 100-процентным охватом цветового пространства sRGB. Для видеозвонков предусмотрена Full HD ИК-камера с распознаванием лица и физической шторкой.

Внутри используются процессоры Intel Core второго поколения, выполненные по новому техпроцессу Intel 18A, оперативная память LPDDR5 и SSD. Также предусмотрены два Thunderbolt 4, четыре динамика и клавиатура с подсветкой.

Аккумулятор емкостью 70 Вт·ч обеспечивает до 19 часов работы. Поддерживается зарядка через USB-C мощностью 100 Вт, причем за полчаса батарею можно зарядить примерно до 50%.

В Китае Acer Go Air 2026 стоит от 5499 юаней, около 64 тыс. рублей по текущему курсу. Ноутбук предложат в нескольких цветах, включая серебристый, зеленый и пастельно-фиолетовый. О международном релизе пока не сообщается.

Обсудить

Главное по теме

Новости RTX 5070 и Intel Core Ultra: в России начались продажи игрового ПК Acer Nitro N30

Ориентирован на игры, работу с ИИ и создание контента.
Обзоры Обзор игровых мышей Acer Nitro: OMR400, OMR401 и OMR402 — три мыши, один характер Обзоры Обзор Acer Aspire 7: универсальный ноутбук с дискретной RTX 3050 на борту

Похожие материалы

Apple MacBook Neo: 8 причин купить и 8 причин пройти мимо

Разбираем самый дешёвый макбук в истории.

 Apple Apple выпустила macOS Tahoe 26.6.1 с исправлениями ошибок в безопасности. Что известно?

Тот случай, когда апдейт прилетел раньше, чем его ждали.

 Apple Apple представит ноутбук с тачскрином и Dynamic Island в октябре

Крупнейшее обновление MacBook Pro за последние годы.

 Apple Складной iPhone за $2000 и медицинские смарт-очки: над чем сейчас работает Apple

Все станет дороже.

Скидки и подборки

Как перестать зависеть от Apple и Google: 9 приложений, которые переживут смену телефона В поход, на велосипед и к костру: 7 неубиваемых портативных колонок для улицы Асфальт, вода и грязь им не указ: 5 защищённых смартфонов на все случаи жизни Умный дом с нуля: 5 гаджетов для квартиры без сложной настройки Лучшие TWS-наушники до 10 000 рублей в 2026 году: 7 моделей, которые реально стоит брать Лучшие браузеры для Android и iOS: чем заменить Google Chrome

Последние новости

Представлен iQOO Neo 11 Ultra — субфлагман на Dimensity 9500M с крутым дисплеем и ёмким аккумулятором «Фанатский» Samsung Galaxy S26 FE показали на видео до презентации Nothing опубликовала тизеры TWS-наушников CMF Buds Neo Apple случайно показала AirPods с камерами до анонса Инсайдер раскрыл мощность чипа A20 Pro в iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max Все новости
Тренд
Зарядил и забыл: Обзор realme C100xХолод в пути: обзор автохолодильника BukaTech AlanНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфона5 гаджетов для умного дома без сложной настройкиЗарядил и забыл: Обзор realme C100xХолод в пути: обзор автохолодильника BukaTech AlanНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфона5 гаджетов для умного дома без сложной настройки

Последние обзоры

Смотреть все →
Экран размером с ноутбук, толщина в половину карандаша. Обзор HUAWEI MatePad Pro Max

12 августа · HUAWEI

Экран размером с ноутбук, толщина в половину карандаша. Обзор HUAWEI MatePad Pro Max

Огромный экран, корпус 4,7 мм и клавиатура, которая меняет всё.
  1. 31 Июл

    Tuvio

    Заменит ли бариста за 23 000 рублей? Честный обзор кофемашины Tuvio TCM22AA

    Заменит ли бариста за 23 000 рублей? Честный обзор кофемашины Tuvio TCM22AA
  2. 24 Июл

    Acer

    Обзор игровых мышей Acer Nitro: OMR400, OMR401 и OMR402 — три мыши, один характер

    Обзор игровых мышей Acer Nitro: OMR400, OMR401 и OMR402 — три мыши, один характер
  3. 22 Июл

    HUAWEI

    Планшет для работы вдолгую: обзор HUAWEI MatePad 11.5 S

    Планшет для работы вдолгую: обзор HUAWEI MatePad 11.5 S
  4. 20 Июл

    Tuvio

    Обзор Tuvio TM65UFGCH52: 144 Гц и Mini-LED, за которые не нужно переплачивать

    Обзор Tuvio TM65UFGCH52: 144 Гц и Mini-LED, за которые не нужно переплачивать
  5. 19 Июл

    Realme

    Обзор realme P4, P4x и P4 Lite. Большие батареи без лишней переплаты

    Обзор realme P4, P4x и P4 Lite. Большие батареи без лишней переплаты
Смотреть все обзоры →