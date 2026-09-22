В России начались продажи ультраширокого монитора Acer Predator X49X

В России начались продажи игрового монитора Acer Predator X49X. Новинка оснащена большой 49-дюймовой изогнутой QD-OLED матрицей с ультрашироким соотношением сторон 32:9. Такой формат полностью охватывает поле зрения геймера, создавая эффект «присутствия» за счёт изгиба экрана, который повторяет естественный радиус обзора человеческого глаза.
Ключевые технические характеристики монитора Acer Predator X49X:
- Матрица на 49″ с разрешением 5120×1440, тип QD-OLED, соотношение сторон 32:9;
- Частота обновления до 240 Гц, время отклика 0,03 мс;
- Стандартная яркость 250 кд/м², пиковая — до 1000 кд/м²;
- Цветовой охват 99% пространства DCI-P3 при Delta E<2;
- Поддержка KVM, AMD FreeSync Premium и HDR400;
- Порты: один DisplayPort 1.4, два HDMI 2.1 и один USB-C (до 120 Гц);
- Прочее: крепление VESA 100×100 мм, USB-хаб (с Power Delivery на 90 Вт), встроенные стереодинамики, аудиовыход 3,5 мм.
Монитор Acer Predator X49X уже появился в продаже в российских розничных магазинах по цене от 92 999 рублей.