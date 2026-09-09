В России начались продажи 5K-монитора Samsung Odyssey G8 с частотой до 360 Гц
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В России начались продажи 5K-монитора Samsung Odyssey G8 с частотой до 360 Гц

Модель поддерживает AMD FreeSync Premium и NVIDIA G-SYNC Compatible.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 16:36
В России начались продажи 5K-монитора Samsung Odyssey G8 с частотой до 360 Гц

В России появился в продаже игровой монитор Samsung Odyssey G8 G80HF S27HG800EF. Новинка получила 27-дюймовую Fast IPS-матрицу с разрешением 5K и специальный игровой режим с частотой обновления до 360 Гц.

В стандартном режиме монитор работает с разрешением 5120 × 2880 пикселей при частоте 180 Гц. Для динамичных игр можно переключиться на 2560 × 1440 пикселей — в таком случае частота увеличивается до 360 Гц.

Время отклика составляет 1 мс GtG, максимальная яркость — 400 нит, контрастность — 1000:1. Панель обеспечивает 99-процентный охват цветового пространства sRGB, отображает более миллиарда цветов и поддерживает HDR10.

Для синхронизации частоты кадров предусмотрены AMD FreeSync Premium и NVIDIA G-SYNC Compatible. Также есть виртуальный прицел, стабилизатор черного цвета, Flicker Free и режим снижения синего свечения.

Комплектная подставка позволяет регулировать высоту и наклон экрана, а также поворачивать его на 90 градусов. Поддерживается крепление VESA 100 × 100 мм, на задней панели предусмотрена RGB-подсветка.

Набор разъемов:

HDMI 2.1 — 2 шт.
DisplayPort 2.1 — 1 шт.
USB Type-A — 2 шт.
USB Type-B — 1 шт.
3,5 мм — 1 шт.

Цена в России:

Samsung Odyssey G8 G80HF S27HG800EF — от 74 990 рублей.

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