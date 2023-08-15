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Игроки на Xbox будут получать страйки за нарушения

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Валентин Снежин сегодня в 22:20

Игроки на Xbox будут получать предупреждения за различные виды нарушений. За использование читов или ненормативной лексики во время сетевых богалий пользователь получит один балл. За приставание к игрокам — два балла, а за особо грубые высказывания — три балла.

Введение ограничительных мер против игроков будет зависеть от их уровня полученных страйков. За один-два страйка будет назначен бан на платформе на сутки, за четыре страйка — на неделю, а за восемь — на 12 месяцев.

Если игрок получит бан, то он сможет узнать причину такого решения и также оспорить её. По мнению Microsoft, так игрок сможет лучше понять, по какой причине на него были наложены ограничения. Всё это по замыслы разработчиков должно помочь в создании дружелюбной и правильной игровой атмосферы.

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Источник:
Xbox
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.

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