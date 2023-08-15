Игроки на Xbox будут получать страйки за нарушения

Игроки на Xbox будут получать предупреждения за различные виды нарушений. За использование читов или ненормативной лексики во время сетевых богалий пользователь получит один балл. За приставание к игрокам — два балла, а за особо грубые высказывания — три балла.

Введение ограничительных мер против игроков будет зависеть от их уровня полученных страйков. За один-два страйка будет назначен бан на платформе на сутки, за четыре страйка — на неделю, а за восемь — на 12 месяцев.

Если игрок получит бан, то он сможет узнать причину такого решения и также оспорить её. По мнению Microsoft, так игрок сможет лучше понять, по какой причине на него были наложены ограничения. Всё это по замыслы разработчиков должно помочь в создании дружелюбной и правильной игровой атмосферы.