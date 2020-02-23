IFixit оценили ремонтопригодность Samsung Galaxy S20 Ultra

Специалисты iFixit разобрали флагманский Samsung Galaxy S20 Ultra, чтобы оценить его ремонтопригодность.
Результаты не слишком радуют: 3 из 10 баллов. Ремонт смартфона будет непростым из-за демонтажа хрупкой стеклянной тыльной панели. Также трудности возникнут с вклеенным аккумулятором. А для замены дисплея придётся практически полностью разбирать устройство и заменять половину его компонентов.
Из плюсов специалисты отметили, что у Galaxy S20 Ultra большинство компонентов модульные и используются одинаковые винтики Phillips.
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