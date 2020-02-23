Названы взаимозаменяемые детали iPhone SE и iPhone 8

На днях в продаже появился новый iPhone SE и энтузиасты сразу же начали разбирать его компоненты. Оказалось, что многие запчасти между iPhone 8 и iPhone SE взаимозаменяемые, однако, есть нюансы.

Ресурс iFixit разобрал iPhone SE второго поколения и iPhone 8. Среди запчастей, которые можно заменить оказался лоток для SIM-карты, вибромотор Taptic Engine и тачскрин (дисплей, микрофон, датчик). Но при замене экрана пропадёт функция True Tone, её придётся заново восстанавливать.

Установить кнопку «домой» и аккумулятор от iPhone 8 не получится, потому что разъёмы для подключения между ними изменены.

Стоимость iPhone SE в России начинается от 39 990 рублей.