Названы взаимозаменяемые детали iPhone SE и iPhone 8
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Названы взаимозаменяемые детали iPhone SE и iPhone 8

На днях в продаже появился новый iPhone SE и энтузиасты сразу же начали разбирать его компоненты. Оказалось, что многие запчасти между iPhone 8 и iPhone SE взаимозаменяемые, однако, есть нюансы.

Ресурс iFixit разобрал iPhone SE второго поколения и iPhone 8. Среди запчастей, которые можно заменить оказался лоток для SIM-карты, вибромотор Taptic Engine и тачскрин (дисплей, микрофон, датчик). Но при замене экрана пропадёт функция True Tone, её придётся заново восстанавливать.

Iphone Se Iphone 8

Установить кнопку «домой» и аккумулятор от iPhone 8 не получится, потому что разъёмы для подключения между ними изменены.

Стоимость iPhone SE в России начинается от 39 990 рублей.

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