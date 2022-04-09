Google и iFixit запустили программу для самостоятельно ремонта смартфонов Pixel

Google и iFixit запускают программу по самостоятельному ремонту смартфонов Pixel. Обратившимся будут предоставлять оригинальные компоненты, инструменты и инструкции.

Купить запчасти на Pixel 2 и выше можно будет на сайте iFixit в США, Великобритании, Канаде, Австралии и странах Европейского Союза уже в конце 2022 года. Детали будут продаваться как отдельно, так и в комплектах инструментов iFixit.

Аналогичную программу для «очумелых ручек» на прошлой неделе iFixit запустил и с Samsung. А в ноябре 2021 года Apple тоже анонсировала проект по самостоятельному ремонту, только сроки его запуска неизвестны.

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