Новый MacBook Air 2020 стал проще в ремонте

Ресурс iFixit разобрал новую версию MacBook Air 2020 года. На их удивление, модель оказалась куда более простой в ремонте, чем предыдущие версии.

Одним из важных нововведений стала клавиатура с механизмом «ножницы», которая заменила отвратительную «бабочку». Трекпад Magic Keyboard стал толще на 0,5 мм, а вес увеличился с 1,25 до 1,27 кг.

Также в обновлённом MacBook Air был увеличен радиатор над процессором и изменилось расположение кабеля от трекпада к материнской плате. Если ранее он был зажат под платой, то сейчас его можно легко отключить, достаточно открыть крышку.

Ёмкость батареи осталась прежней, а SSD и оперативную память расширить самостоятельно нельзя.

Новый MacBook Air 2020 получил 4 балла из 10 по шкале ремонтопригодности iFixit. Для сравнения, модель 2018 года получила всего 3 балла.