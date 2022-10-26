Huawei выпустит доступные часы Watch GT 3 SE

Huawei готовится представить множество новых устройств. Мы уже знаем, что компания выпустит складной смартфон Huawei Pocket S и модульные умные часы Huawei Watch GT Cyber.

К списку новых устройств также прибавятся бюджетные Huawei Watch GT 3 SE, которые станут более упрощённой версией флагманских Watch GT 3. Судя по описанию, они получат дисплей AMOLED на 1,43 дюйма с разрешением 466х466 точек, а также все базовые спортивные функции.

Вьетнамский интернет-магазин уже начал принимать предварительные заказы.

Возможности установить какой-либо вариант SIM-карты не будет, но останется GPS для отслеживания местоположения, защита от воды, а также автономность 7 дней в активном использовании и 14 дней с ограниченными опциями.

Ориентировочная стоимость Huawei Watch GT 3 SE составит $159 (~10 000 рублей), а их анонс состоится уже 2 ноября. Не исключено, что часы через какое-то время доберутся до глобального рынка и порадуют приятным ценником.