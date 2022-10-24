Появилось официальное видео и дата выхода раскладушки Huawei Pocket S

Huawei готовит свою доступную раскладушку Pocket S к выходу. Сообщается, что ее презентация состоится 2 ноября. Сейчас появился официальный тизер новинки.

Раскладушку Pocket S сертифицировали на TENAA еще в августе. Но из тизерного видео стало известно, что новинка будет доступна в ярких цветах: розовом, голубом, зеленом и желтом.

Ожидается, что Huawei удешевит раскладушку за счет замены процессора Snapdragon 888 4G на Snapdragon 778G.