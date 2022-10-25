Huawei готовит модульные часы Huawei Watch GT Cyber

Вчера Huawei сообщила дату презентации раскладушки Huawei Pocket S. Сегодня, стало известно, что компания представит ещё одну любопытную новинку — умные часы Huawei Watch GT Cyber. Информация о часах опубликована в китайской соцсети Weibo в виде постера.

Если верить изображению, то гаджет получит возможность замены рамки, которая удерживает съёмный модуль с дисплеем. Таким образом Huawei хочет предложить концепцию универсальных часов, когда их можно носить на запястье или в кармане. Не исключено, что часы смогут стать каким-либо дополнительным дисплеем для будущего смартфона Huawei Pocket S

В любом случае все подробности узнаем уже 2 ноября.