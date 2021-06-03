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Новости

Huawei рассказала, когда и какие смартфоны получат HarmonyOS

Компания Huawei на вчерашней презентации рассказала о сроках обновления своих смартфонов до HarmonyOS. Так, Honor 30 и Honor 20 получат новую систему в конце года, а Honor 10 и Honor 9X — в первой половине 2022 года.

Теперь же стало известно, какие устройства Honor получат новую ОС и когда. Обновление для моделей «первой волны» выйдет в четвёртом квартале. В списке есть такие устройства:

  • Honor 30 Pro,
  • Honor 30 Pro+,
  • Honor V30,
  • Honor V30 Pro,
  • Honor 30,
  • Honor 30S,
  • Honor V20,
  • Honor V20 MOSCHINO Edition,
  • Honor Magic 2,
  • Honor 20,
  • Honor 20 Pro,
  • Honor X10 Max,
  • Honor X10,
  • Honor Play4 Pro,
  • Honor 30 Youth Edition,
  • Honor Play4.
  • Honor Pad V6,
  • Honor Pad X6.

Вторая волна обновления пройдёт, как ожидается, в первой половине 2022 года. Там будут такие модели:

  • Honor V10,
  • Honor 10,
  • Honor Play,
  • Honor 20S,
  • Honor Play4T Pro,
  • Honor 9X,
  • Honor 9X PRO,
  • Honor 8X,
  • Honor 10 Youth Edition,
  • Honor 20i,
  • Honor 20 Youth Edition,
  • Honor 9,
  • Honor 9 V9,
  • Honor Play 3,
  • Honor Note 10,
  • Honor Pad 5 8,
  • Honor Pad 5 10.1.

Таким образом, поддержка появится даже на довольно старых моделях. При этом в Honor заявили, что HarmonyOS будет использоваться в новых смартфонах бренда вместе с Android.

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Источник:
ITHome
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