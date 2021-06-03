Huawei рассказала, когда и какие смартфоны получат HarmonyOS

Компания Huawei на вчерашней презентации рассказала о сроках обновления своих смартфонов до HarmonyOS. Так, Honor 30 и Honor 20 получат новую систему в конце года, а Honor 10 и Honor 9X — в первой половине 2022 года.

Теперь же стало известно, какие устройства Honor получат новую ОС и когда. Обновление для моделей «первой волны» выйдет в четвёртом квартале. В списке есть такие устройства:

Honor 30 Pro,

Honor 30 Pro+,

Honor V30,

Honor V30 Pro,

Honor 30,

Honor 30S,

Honor V20,

Honor V20 MOSCHINO Edition,

Honor Magic 2,

Honor 20,

Honor 20 Pro,

Honor X10 Max,

Honor X10,

Honor Play4 Pro,

Honor 30 Youth Edition,

Honor Play4.

Honor Pad V6,

Honor Pad X6.

Вторая волна обновления пройдёт, как ожидается, в первой половине 2022 года. Там будут такие модели:

Honor V10,

Honor 10,

Honor Play,

Honor 20S,

Honor Play4T Pro,

Honor 9X,

Honor 9X PRO,

Honor 8X,

Honor 10 Youth Edition,

Honor 20i,

Honor 20 Youth Edition,

Honor 9,

Honor 9 V9,

Honor Play 3,

Honor Note 10,

Honor Pad 5 8,

Honor Pad 5 10.1.

Таким образом, поддержка появится даже на довольно старых моделях. При этом в Honor заявили, что HarmonyOS будет использоваться в новых смартфонах бренда вместе с Android.

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