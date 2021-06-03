Huawei рассказала, когда и какие смартфоны получат HarmonyOS

Компания Huawei на вчерашней презентации рассказала о сроках обновления своих смартфонов до HarmonyOS. Так, Honor 30 и Honor 20 получат новую систему в конце года, а Honor 10 и Honor 9X — в первой половине 2022 года.
Теперь же стало известно, какие устройства Honor получат новую ОС и когда. Обновление для моделей «первой волны» выйдет в четвёртом квартале. В списке есть такие устройства:
- Honor 30 Pro,
- Honor 30 Pro+,
- Honor V30,
- Honor V30 Pro,
- Honor 30,
- Honor 30S,
- Honor V20,
- Honor V20 MOSCHINO Edition,
- Honor Magic 2,
- Honor 20,
- Honor 20 Pro,
- Honor X10 Max,
- Honor X10,
- Honor Play4 Pro,
- Honor 30 Youth Edition,
- Honor Play4.
- Honor Pad V6,
- Honor Pad X6.
Вторая волна обновления пройдёт, как ожидается, в первой половине 2022 года. Там будут такие модели:
- Honor V10,
- Honor 10,
- Honor Play,
- Honor 20S,
- Honor Play4T Pro,
- Honor 9X,
- Honor 9X PRO,
- Honor 8X,
- Honor 10 Youth Edition,
- Honor 20i,
- Honor 20 Youth Edition,
- Honor 9,
- Honor 9 V9,
- Honor Play 3,
- Honor Note 10,
- Honor Pad 5 8,
- Honor Pad 5 10.1.
Таким образом, поддержка появится даже на довольно старых моделях. При этом в Honor заявили, что HarmonyOS будет использоваться в новых смартфонах бренда вместе с Android.
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