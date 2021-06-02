Huawei выводит на рынок новую продукцию на базе HarmonyOS 2

Компания Huawei представила линейку смартфонов, умных часов и планшетов, включая новую версию серии HUAWEI Mate 40 и HUAWEI Mate X2, HUAWEI WATCH 3, а также HUAWEI MatePad Pro, работающих на новой операционной системе HarmonyOS 2.

На глобальной презентации Huawei также представила беспроводные Bluetooth-наушники полуоткрытого типа с активной системой шумоподавления (ANC) HUAWEI FreeBuds 4, а также мониторы HUAWEI MateView и HUAWEI MateView GT. Компания объявила о том, что еще около 100 продуктов Huawei, включая смартфоны и планшеты, получат обновление для работы на HarmonyOS 2, предоставив потребителям доступ к бесшовному интеллектуальному взаимодействию с использованием нескольких устройств.

Являясь операционной системой для большого разнообразия умных устройств, HarmonyOS предоставляет им общий «язык» для подключения и совместной работы, а пользователям — удобство, защиту и плавность взаимодействия.

Панель управления в HarmonyOS поддерживает интуитивные подключения с помощью функции перетаскивания и интеграции, которая позволяет пользователям подключать нужные устройства в зависимости от конкретных сценариев. Например, чтобы посмотреть фильм, необходимо открыть панель управления и перетащить значок умного экрана на значок телефона, и фильм появится на большом экране.





Новый центр управления HarmonyOS 2 позволяет использовать приложения на разных устройствах без установки на каждое из них. Таким образом, все функции и услуги доступны в любое время и в любом месте. Просматривать задачи можно на всех продуктах системы «Суперустройство».

В HarmonyOS оптимизирован начальный экран: проводя вверх по приложениям, можно создавать служебные виджеты, в которых будут отображаться сведения или услуги в режиме реального времени без необходимости запуска самого приложения.

HarmonyOS 2 работает значительно плавнее, чем последнее поколение EMUI. Телефон на новой операционной системе поддерживает скорость чтения/записи на уровне нового смартфона даже через 36 месяцев работы, и если в памяти устройства осталось мало свободного места.

В HarmonyOS 2 открытые приложения продолжают работать в фоновом режиме, поэтому можно вернуться к любой задаче с того момента, на котором остановились. Например, если пользователь смотрел на товар в приложении для онлайн-покупок, а затем переключился на другое приложение, чтобы отправить сообщение, а после перешел в браузер, можно в одно касание вернуться на последнюю открытую страницу в приложении для онлайн-покупок. Вдобавок ко всему, на устройствах с HarmonyOS 2 аккумулятор работает дольше: так, после обновления до HarmonyOS 2 время непрерывной игры в Peace Elite на HUAWEI Mate 40 Pro составляет 5,1 часа.

Почти 100 устройств Huawei получат обновление с HarmonyOS 2 в Китае, включая смартфоны HUAWEI серий Mate 40, Mate 30, P40, Mate X2, nova 8 и планшеты серии HUAWEI MatePad Pro. Пользователи, которые хотят протестировать новую операционную систему раньше, могут подать заявку в «Клубе Huawei», а также в приложении «My Huawei», или же зарегистрироваться на участие в программе оценки опыта использования HarmonyOS в любом из 66 физических магазинов Huawei в Китае.

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