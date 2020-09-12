Huawei раскрыла дату анонса HarmonyOS 2.0

Китайская компания Huawei официально объявила, что мероприятие HDC2020 пройдёт 10-12 сентября текущего года. На нём должны показать операционную систему HarmonyOS 2.0, оболочку EMUI 11, а также новые комплекты для HMS Core 5.0.
Предполагается, что там покажут примеры работы ОС на реальных смартфонах, хотя пока что не говорится о начале полномасштабной замены Android. Отметим, что HarmonyOS позиционируется именно в качестве альтернативы системы от Google, при этом заявлена возможность выполнения приложений под неё.
В любом случае, пока что китайский производитель не собирается полностью отказываться от Android. В компании явно хотят удерживать имеющуюся базу пользователей, в том числе за счёт создания альтернативного магазина приложений.
Отметим также, что HarmonyOS пока что используется только в некоторых умных телевизорах, потому оценивать её технические аспекты сложно. Хотя сами разработчики позиционируют её в качестве универсальной операционной системы. То есть, она, по идее, сможет работать на всех устройствах — от смартфонов до ПК.