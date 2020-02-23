Huawei представила новый Huawei P30 Pro с сервисами Google

Huawei всячески пытается сохранить сервисы Google в своих смартфонах, чтобы обойти санкции США. Таким образом компания представила обновленную версию прошлогоднего флагмана — P30 Pro New Edition.

Особых отличий от предшественника нет, кроме новой расцветки корпуса Silver Frost, которая появилась с выходом Huawei P40 Pro и увеличенного гибридного зума с 5x до 10x.

Характеристики остались без изменений: 6,47-дюймовый OLED-дисплей, чипсет Kirin 980 и аккумулятор на 4200 мАч с поддержкой быстрой и беспроводной зарядки.

Продажи смартфона начались в Германии по цене 749 евро. О выходе на другие рынки информации нет.

Huawei P30 Pro New Edition не первая обновлённая модель. Аналогичное решение было недавно со смартфоном Huawei P30 lite New Edition, который также выпускается с сервисами Google.