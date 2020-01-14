Huawei выпустила новую версию P30 Lite с сервисами Google

Huawei выпустила новый смартфон, на котором установлены старые-добрые сервисы и приложения Google.

Хоть США и закрыл китайскому производителю доступ к продуктам Google, компания все еще может выпускать новые модели в рамках старых линеек. На эти устройства запрет не распространяется.

Поэтому Huawei подумали и решили выпустить новую версию смартфона P30 Lite, который впервые появился год назад. Изменения коснулись только внутренних характеристик новинки, внешне смартфон никак не изменился.

Huawei P30 Lite 2020 получил 6,15-дюймовый IPS-дисплей, платформу Hisilicon Kirin 710, сканер отпечатков пальцев на боковой грани и тройную основную камеру (48, 8 и 2 Мп). Фронтальную камеру оснастили 24-мегапиксельным датчиком. Емкость аккумулятора составила 3340 мАч, есть поддержка быстрой 18-ваттной зарядки.

Также смартфон получил 6 Гб оперативной памяти вместо 4 Гб. Флеш-память выросла до 256 Гб, до этого смартфон продавался с 128 Гб.

Новинка появится в продаже в Великобритании уже завтра, а после дойдет до других рынков. Стоимость P30 Lite 2020 составляет $389.