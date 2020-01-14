Huawei выпустила новую версию P30 Lite с сервисами Google
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Новости

Huawei выпустила новую версию P30 Lite с сервисами Google

Huawei выпустила новый смартфон, на котором установлены старые-добрые сервисы и приложения Google.

Хоть США и закрыл китайскому производителю доступ к продуктам Google, компания все еще может выпускать новые модели в рамках старых линеек. На эти устройства запрет не распространяется.

Поэтому Huawei подумали и решили выпустить новую версию смартфона P30 Lite, который впервые появился год назад. Изменения коснулись только внутренних характеристик новинки, внешне смартфон никак не изменился.

Huawei P30 Lite New Edition Large

Huawei P30 Lite 2020 получил 6,15-дюймовый IPS-дисплей, платформу Hisilicon Kirin 710, сканер отпечатков пальцев на боковой грани и тройную основную камеру (48, 8 и 2 Мп). Фронтальную камеру оснастили 24-мегапиксельным датчиком. Емкость аккумулятора составила 3340 мАч, есть поддержка быстрой 18-ваттной зарядки.

Также смартфон получил 6 Гб оперативной памяти вместо 4 Гб. Флеш-память выросла до 256 Гб, до этого смартфон продавался с 128 Гб.

Новинка появится в продаже в Великобритании уже завтра, а после дойдет до других рынков. Стоимость P30 Lite 2020 составляет $389.

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