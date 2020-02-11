Huawei представила Huawei P40 Lite

Недавно компания Huawei анонсировала обновленную линейку своих смартфонов. В конце марта этого года состоится презентация новых фотофлагманов Huawei P40 и P40 Pro.

Новый девайс Huawei P40 Lite представили в Испании, однако он мало чем отличается от прошлогоднего Nova 6 SE. Устройство работает на базе фирменного процессора Kirin 810. Также оно оснащено 6,4-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, оперативной памятью от 6 до 8 ГБ, а постоянной памяти всего лишь 128 ГБ. В смартфон установлена основная квадрокамера с датчиком на 48 Мп, NFC-чип для бесконтактной оплаты и аккумулятор на 4 000 мАч.

Huawei P40 Lite работает на базе Android 10, но Google сервисов в нем нет, как и в предыдущих устройствах компании.

Примерная стоимость смартфона начинается от 300 евро.