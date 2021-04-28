HUAWEI представил обновлённые ноутбуки серии MateBook D

Huawei выпустила обновлённые ноутбуки HUAWEI MateBook D 15 и HUAWEI MateBook D 14 в трёх различных комплектациях, получившие процессоры Intel Core, безрамочные экраны, увеличенный объём оперативной памяти и SSD-накопителя, а также функцию «Мультискрин», упрощающую взаимодействие ноутбука со смартфоном.

HUAWEI MateBook D 15 оснащён Full HD экраном на IPS матрице с диагональю 15,6 дюйма с антибликовым покрытием. Ширина верхней и боковых рамок составляет 5,3 мм, благодаря чему полезная площадь экрана составляет 87%.

HUAWEI MateBook D 14 оснащается 14-дюймовой IPS матрицей с рамками 4,8 мм, занимающей 84% площади внутренней поверхности крышки и соотношением сторон 16:9.

Ноутбуки получили сертификаты Low Blue Light и Flicker Free от компании TÜV Rheinland, которые подтверждают низкий уровень синего излучения в спектре подсветки и отсутствие мерцания экрана, гарантируя снижение нагрузки на глаза при длительной работе.

Ноутбуки MateBook D 14 и MateBook D 15 выполнены в корпусе из алюминиевого сплава с гладкой металлической текстурой поверхности, прошедшей механическую обработку. HUAWEI MateBook D 14 при толщине 15,9 мм весит 1,38 кг, а MateBook D 15 при толщине 16,9 мм весит 1,56 кг.

Наиболее мощная модификация HUAWEI MateBook D 15 оснащается процессором Intel Core i5-1135G7 11-го поколения, изготовленным по 10-нм технологии SuperFin. Этот 4-ядерный процессор с восемью потоками демонстрирует на 38,5% более высокую вычислительную мощность по сравнению с предшественниками, а встроенный графический модуль Intel Iris Xe Graphics по производительности конкурирует с дискретными аналогами начального уровня. Для предотвращения перегрева ключевых компонентов и корпуса ноутбук получил усовершенствованную систему охлаждения с вентилятором HUAWEI Shark Fin с лопастями высокой плотности и двумя тепловыми трубками. Обновлённая система охлаждения рассеивает тепло на 24% эффективнее, чем в предыдущих моделях. Новая сетевая карта поддерживает стандарт Wi-Fi 6 и работает в паре с двойной антенной, гарантируя более быстрое и стабильное подключение к беспроводным сетям.

Все обновлённые ноутбуки MateBook D 14 и MateBook D 15 оснащаются 16 ГБ двухканальной оперативной памяти DDR4 и твердотельными накопителями ёмкостью 512 ГБ с интерфейсом PCIe.

Цены и доступность

Обновлённые ноутбуки HUAWEI MateBook D 14 и HUAWEI MateBook D 15 в цвете «космический серый» появятся в продаже в России с 11 мая 2021 года в официальном интернет-магазине HUAWEI и у авторизованных партнёров компании. Рекомендованная розничная цена зависит от модели и характеристик устройства:

Модель Характеристики Цена HUAWEI MateBook D 15 Intel® Core™ i5-1135G7 (16 ГБ / 512 ГБ) 74 990 рублей HUAWEI MateBook D 15 Intel® Core™ i5-10210U (16 ГБ / 512 ГБ) 69 990 рублей HUAWEI MateBook D 14 Intel® Core™ i5-10210U (16 ГБ / 512 ГБ) 69 990 рублей