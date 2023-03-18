Huawei P60 и складной Mate X3 показали на официальных изображениях

Популярный инсайдер Digital Chat Station поделился новыми изображениями грядущих Huawei P60 и Mate X3. Предполагается, что это официальные рекламные рендеры.

Базовый Huawei P60 показан с прямоугольным блоком камеры и большим круглым модулем по середине. В принципе, ранние утечки указывали на такой дизайн. По слухам, новинка получит процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1 и 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX888.

От Huawei Mate X3 ждут 2K дисплей и обновленную конструкцию при складывании.

Серию Huawei P60 и Mate X3 представят 23 марта. Однако, это не помешало китайским интернет-магазинам уже запустить предзаказы на смартфоны, об этом можно почитать тут.