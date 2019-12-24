Huawei P40 не получит графеновый аккумулятор
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Новости

Huawei P40 не получит графеновый аккумулятор

На прошлой неделе французское подразделение Huawei опубликовало в Твиттере информацию, что Huawei P40 станет первым в мире смартфоном с графеновым аккумулятором. Предполагалось, что смартфон сохранит прежние габариты, а его автономная работа значительно увеличится.

Следом на эту новость отреагировал авторитетный инсайдер под ником Ice Universe, который отметил, что смартфон не может получить такой аккумулятором из-за слишком сырой технологии.

Реакция французского подразделения Huawei не заставила себя ждать и они быстро удалили пост. На вопросы журналистов они ответили, что опубликовали только слух и официальной информации пока нет.

Поставил окончательную точку в истории вице-президент смартфонов Huawei Ли Сяолун (Li Xiao Long), сделав официальное заявление. По его словам появившиеся новость достаточно громкая, но и достоверности в ней нет никакой. Тем самым опроверг все имеющиеся слухи.

Анонс флагманское линейки Huawei P40 запланирован на март 2020 года. В Сети уже появились первые рендеры нового смартфона.

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