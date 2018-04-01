Huawei P40 Pro появился на новом рендере
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Новости

Huawei P40 Pro появился на новом рендере

Huawei P40 и P40 Pro, наверное, самые ожидаемые флагманы от Huawei. Сейчас появилось новое полноценное изображение старшей модели P40 Pro.

Автор рендера показал смартфон с сдвоенной фронтальной камерой и квадрокамерой с 3D ToF-модулем.

Huawei P40 Pro

Вполне возможно, что смартфон будет выглядеть именно так. Но официальной информацией о флагманах Huawei пока не делилась. Реальное изображение и характеристики так и остаются под секретом.

Известно только, что новинки первыми получат графеновый аккумулятор. В следствие чего, повысится его емкость до 5500 мАч. Huawei P40 и P40 Pro должны представить весной 2020 года.

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