Складной Huawei Mate Xs приходит в Россию
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Складной Huawei Mate Xs приходит в Россию

Huawei начинает принимать предзаказы на складной смартфон HUAWEI Mate Xs в России. Смартфон Mate Xs является прямым конкурентом Samsung Galaxy Fold. Он оснащён гибким безрамочным дисплеем и может раскладываться, как планшет.

Аппарат оснащён процессором Kirin 990 и новый механическим шарниром Falcon Wing. Также он имеет продвинутую систему охлаждения с лопастями, которые обеспечивает отведение тепла, при этом позволяя устройству свободно сгибаться.

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Размер дисплея HUAWEI Mate Xs в сложенном состоянии составляет 6,6 и 6,38 дюйма, а в развёрнутом виде – 8-дюймов.

  • Mate Xs

Старт открытия предзаказов начнётся с 27 марта, а продажи уже с 31 марта в фирменных магазинах компании и партнёров. Стоимость HUAWEI Mate Xs в России составит 199 999 рублей.

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