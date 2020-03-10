Huawei официально подтвердила дату выхода линейки P40
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Huawei официально подтвердила дату выхода линейки P40

Huawei официально подтвердила, что линейку смартфонов P40 представят на глобальной онлайн-конференции 26 марта. Презентацию, в привычном ее понимании, пришлось отменить из-за коронавируса.

От Huawei P40 ждут мощной камеры с пятью модулями. Блок камеры будет большим и прямоугольным, практически таким же как у Samsung Galaxy S20. Главный датчик получит разрешение в 52 Мп.

Скорее всего, P40 станет конкурентом для лидеров рейтинга DxOMark, в котором на данный момент лидируют Mi 10 Pro и Find X2 Pro.

Подпишитесь на The GEEK в Вконтакте

Комментарии

Нашли ошибку в тексте?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter


Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить