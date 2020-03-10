Huawei официально подтвердила дату выхода линейки P40

Huawei официально подтвердила, что линейку смартфонов P40 представят на глобальной онлайн-конференции 26 марта. Презентацию, в привычном ее понимании, пришлось отменить из-за коронавируса.

От Huawei P40 ждут мощной камеры с пятью модулями. Блок камеры будет большим и прямоугольным, практически таким же как у Samsung Galaxy S20. Главный датчик получит разрешение в 52 Мп.

Скорее всего, P40 станет конкурентом для лидеров рейтинга DxOMark, в котором на данный момент лидируют Mi 10 Pro и Find X2 Pro.