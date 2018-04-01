Huawei анонсировала новогодние скидки для покупателей

Huawei анонсировала скидки и специальные предложения в фирменном онлайн-магазине. Покупателям предлагаются смартфоны, планшеты, аксессуары и носимые гаджеты со скидками до 15 тысяч рублей, а также приятные подарки.

Самую большую скидку в 15 тысяч рублей можно получить на смартфоны Huawei Mate 20 Pro. Дополнительно к смартфону будут дарить беспроводные наушники Sport lite.

Флагманский Huawei P30 Pro предлагается со скидкой в 12 тысяч рублей и с подарком в виде чехла. Также недавно представленный Huawei nova 5T отдают со скидкой в 6 тысяч рублей.

Подарки и специальные цены будут действовать практически на все категории магазина с 19 по 23 декабря.