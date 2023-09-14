Huawei объявила цены на все модели Mate X5. Очень смело

На прошлой неделе Huawei представила новый смартфон со складным дисплеем — Mate X5. На презентации компания не объявила цены на новинку, но сегодня был опубликован подробный список стоимости каждой конфигурации.

Напомним, Mate X5 по сути является модификацией Mate X3, но получил фирменный чип Kirin 9000s вместо Snapdragon 8+ Gen 1, а также предлагает чуть более ёмкий аккумулятор и энергоэффективные LTPO-дисплеи с адаптивной частотой обновления. В остальном новинка полностью копирует своего предшественника.

В Китае Mate X5 поступит в продажу по тем же ценам, что Mate X3:

12/256 Гб — 12 999 юаней (171 900 ₽)

12/512 ГБ — 13 999 юаней (187 100 ₽)

16/512 ГБ — 14 999 юаней (200 500 ₽)

16/512 ГБ специздание со стеклом Kunlun Glass — 15 999 юаней (211 550 ₽)

16/1 ТБ специздание со стеклом Kunlun Glass — 16 999 юаней (224 800 ₽)

Для лучшего понимания расклада цен, в Китае флагман iPhone 15 Pro Max с 1 ТБ памяти оценён в 13 999 юаней (187 300 ₽), а базовый iPhone 15 на 128 Гб стоит 5999 юаней (80 250 ₽). Главного конкурента Huawei Mate X5 — смартфон со складным дисплеем Xiaomi Mix Fold 3 можно приобрести в поднебесной за «скромные» 8999 юаней (119 100 ₽).