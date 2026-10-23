iQOO Neo 12 получит батарею на 9000 мА·ч и зарядку мощностью 100 Вт

iQOO раскрыла ёмкость аккумулятора и мощность зарядки игрового смартфона iQOO Neo 12 перед китайской презентацией 28 октября. Компания подтвердила батарею на 9000 мА·ч и проводную зарядку мощностью 100 Вт, а сведения о процессоре пока остаются неофициальными.

Аккумулятор Blue Ocean использует кремниевый анод пятого поколения и полутвёрдотельную технологию второго поколения. Плотность энергии достигает 916 Вт·ч/л. Производитель заявляет до 11,6 часа работы в MOBA-играх или 29,9 часа непрерывного просмотра коротких видео.

По заявлению iQOO, обходная зарядка Global Direct Drive Power Supply 2.0 работает в играх, при навигации и просмотре видео, снижая нагрев и износ батареи. Основная камера получила 50-Мп сенсор Sony IMX921 с оптической стабилизацией. Также доступны режим высокого разрешения и три портретных стиля: positive, negative и clear blue.

В первых официальных примерах съёмки показаны портреты, атриум со стеклянной крышей и декоративные потолки. По описанию iQOO, технология обработки изображений должна передавать сцену близко к тому, как её видит человеческий глаз.

По данным инсайдера Digital Chat Station, смартфон также получит плоский 6,83-дюймовый LTPS-экран 2K+ с частотой 185 Гц и люминесцентным материалом Visionox pTSF, Snapdragon 8 Elite Gen 5 и игровой чип Q3. В том же перечне указаны вентилятор активного охлаждения и два симметричных динамика 1511.

Презентация в Китае начнётся 28 октября в 19:00 по местному времени, продажи стартуют сразу после неё.