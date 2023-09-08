Huawei представила складной Mate X5 на Kirin 9000s и с ИИ-антенной

Компания Huawei представила новую модель складного смартфона Mate X5. Этот гаджет является прямым наследником Mate X3 и, несмотря на ряд технических инноваций, визуально несильно отличается от предшественника.

И хотя официальная информация о процессоре отсутствует, несколько отчетов из Китая предполагают, что на борту Kirin 9000s с 12 ядрами, частотой 3,3 ГГц и поддержкой 5G. Максимальный объем оперативной памяти в устройстве – 16 Гб, а внутренней – 1 Тб.

Mate X5 оснащен 7,85-дюймовым экраном LPTO OLED разрешением 2224 x 2496 пикселей и дополнительным 6,4-дюймовым экраном с разрешением 1080 x 2504 пикселей с защитой Kunlun Glass.

Модуль основной камеры немного изменился, но набор датчиков прежний – 50 Мп (основной) + 13 Мп (сверхширокоугольный) + 12 Мп (перископ). Что касается фронтальной камеры, то она на 8 Мп.

Батарея емкостью 5060 мАч поддерживает быструю зарядку: проводную на 66 Вт, беспроводную на 50 Вт, а также обратную зарядку на 7,5 Вт. Размеры устройства в сложенном состоянии составляют 156,9 x 72,4 x 11,08 мм, а в развернутом — 156,9 x 141,5 x 5,3 мм.

Смартфон работает на операционной системе HarmonyOS 4.0. Одной из интересных особенностей является антенна с ИИ, которая самостоятельно переключается между сетями для лучшего сигнала.

Mate X5 доступен в различных цветах: Feather Sand Black (чёрный), Feather Sand White (белый), Feather Sand Gold (золотистый), Aoyama Di (зелёный) и Phantom Purple (пурпурный). Черная, белая и золотая версии изготовлены из стекла, а в фиолетовой и зеленой модели используется искусственная кожа.

В продаже будут доступны следующие конфигурации: 12/512, 16/512/ и 16/1Тб. Стоимость пока неизвестна.