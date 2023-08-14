Представлен Xiaomi MIX Fold 3: флагманские камеры Leica и крепкий корпус

Сегодня в Китае состоялась большая презентация Xiaomi, на которой главной новинкой стал смартфон со складным дисплеем MIX Fold 3. Устройство выполнено в тонком и лёгком корпусе из композитного материала — керамическое и арамидное волокно, которое в 36 раз прочнее стекла. Кроме этого, Fold 3 оснащён очень прочным шарниром способным фиксировать дисплей в промежуточных положениях и складывает обе части экрана без видимого зазора. По словам компании, при разработке девайса, Xiaomi стремилась создать «универсальный флагман без недостатков», который «задаст новый стандарт для складных смартфонов».

Xiaomi MIX Fold 3 получил 8,03-дюймовый внутренний AMOLED-дисплей с разрешением 2K и частотой обновления до 120 Гц, а максимальная яркость достигает до 2600 нит. Внешний AMOLED-экран предлагает диагональ 6,56-дюйма с разрешением FHD+ и поддержкой частоты обновления до 120 Гц, соотношение сторон составляет 21:9, яркость до 1300 нит.

За вычислительные возможности отвечает флагманская однокристальная система Snapdragon 8 Gen 2, которая разогнана до 3,36 ГГц и работает в паре с высокоскоростной оперативной памятью стандарта LPDDR5X и хранилищем типа UFS 4.0. На выбор пользователю доступны следующие конфигурации ОЗУ/ПЗУ: 12/256, 16/512 ГБ и 16/1 TБ. Система охлаждения смартфона получила огромную испарительную камеру площадью 10 943 мм2.

Основной модуль камер состоит из четырёх сенсоров с линзами Leica Summicron, из которых:

Главный на 50 Мп Sony IMX800 с диафрагмой f/1.77 и поддержкой оптической стабилизации и фокусным расстоянием 23 мм;

Широкоугольная на 12 Мп с диафрагмой f/2.2;

Телевик на 10 Мп с диафрагмой f/2.0, OIS, оптический зум 3,2х;

Телевик-перископ на 10 Мп с диафрагмой f/2.95, OIS, оптический зум 5х;

Оба дисплея получили сёлфи-камеры на 20 Мп.

Устройство оснащено двухсекционным аккумулятором ёмкостью 4800 мАч с двумя чипами Surge G1 и одним Surge P2 для равномерного распределения энергии между ячейками батареи. Заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью 67 Вт по проводу и 50-ватной беспроводной.

Из прочего, смартфон получил Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 5G, NFC, GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, стереодинамики, встроенный в дисплей сканер отпечатка пальца и порт USB-C. Из коробки, гаджет будет работать на операционной системе Android 13 с оболочкой MIUI 14.

В Китае Xiaomi MIX Fold 3 поступит в продажу по следующим ценам:

(12/256 ГБ) — 8999 юаней (126 800 ₽)

(16/512 ГБ) — 9999 юаней (140 450 ₽)

(16/1 ТБ) — 10999 юаней (154 500 ₽).

Когда и по каким ценам смартфон появится на Российском рынке, пока неизвестно.