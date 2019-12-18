Huawei Nova 6 SE стал доступен для предзаказа

Несколько недель назад Huawei представила флагманский Nova 6 SE. Теперь производитель открыл смартфон для предзаказов.

Новинка получила квадрокамеру, как у Huawei Mate 20, с датчиками разрешением 48, 8, 2 и 2 Мп. Фронтальная камера получила 16 Мп. Nova 6 SE получил процессор Kirin 810, 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб флеш-памяти. Емкость аккумулятора составляет 4200 мАч, есть поддержка быстрой 40-ваттной зарядки. Производитель обещает, что смартфон будет заряжаться до 70% за 30 минут.

Huawei Nova 6 SE будет доступен в черном, розовом и зеленом цветах c 25 декабря. Стоимость новинки составляет $310.