Huawei Mate Xs представят 24 февраля

В Сети появилось официальное заявление от представителей Huawei, в котором говорится о скором мероприятии. По всей видимости это будет пресс-конференция, посвященная новым продуктам. Мероприятие назначено на 24 февраля, что подтверждено одним из инсайдеров.

Речь идет о пользователе с ником @RODENT950, который отлично владеет информацией из стана Huawei. На своей странице в Twitter он опубликовал пост, в котором говорится, что одной из предполагаемых новинок может стать недавно позабытый Huawei Mate X. Вероятнее всего, это будет новая версия гибкого смартфона с некоторыми доработками.

Если верить источнику, то даже есть перечень нововведений, которые коснулись этого устройства под названием Huawei Mate Xs. Предполагается, что аппарат выйдет на платформе Kirin 990 5G, а это означает, что именно Huawei Mate Xs может стать первым гибким смартфоном на рынке, который будет поддерживать сети пятого поколения.

Но самое значимое изменение коснулось наиболее уязвимого элемента гибкого девайса – шарнирного устройства. Это элемент бы переработан и теперь можно не опасаться попадания мусора внутрь этой элемента. Также положительные изменения коснулись и экрана, который поставляет компания Samsung. Теперь на дисплее Huawei Mate Xs имеется очень прочная защитная пленка. И еще стоит обратить внимание на аккумулятор увеличенной емкости, а также ускоренную зарядку SuperCharge мощностью 65 Вт.