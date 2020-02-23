Huawei готовит новый смарт-телевизор

Huawei опубликовала тизер, которые рассказывает о скором выходе нового умного телевизора Huawei Vision Smart TV. Он получит выдвижную камеру и дисплей высокого разрешения.

По предварительным данным телевизор Huawei Vision Smart TV появится в двух версиях с 65 и 75 дюймовым дисплеем. Последний получит экран с поддержкой разрешения 4K и частотой обновления изображения 120 Гц. Работать устройство будет под управлением фирменной операционной системы HongMeng OS (HarmonyOS).

Анонс телевизора Huawei Vision Smart TV ожидается 8 апреля по цене от 1600 долларов.