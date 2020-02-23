Бюджетный смартфон Oppo A52 со стерео и аккумулятором на 5000 мАч появился в России

Компания Oppo продолжает радовать пользователей и выпускает устройств для разного ценового сегмента. Сегодня был анонсирован один из самых доступных смартфонов производителя в России – Oppo A52. Модель из линейки A характеризуется небольшим ценником, емким аккумулятором и неплохими характеристиками. Но обо все по порядку.

Oppo A52 получил 6,5-дюмовый IPS-дисплей с разрешением FullHD+, который покрыт защитным стеклом Gorilla Glass третьего поколения. Радует и яркость смартфона, которая может достигать 480 кд/м2. В основе устройства лежит чипсет Snapdragon 665, 4 ГБ ОЗУ+64 ГБ ПЗУ. Емкость аккумулятора составляет 5 000 мАч с поддержкой ускоренной зарядки. Мощность такой зарядки достигает 18 Вт, что предоставляет обладателю Oppo A52 всего за 45 минут зарядить аккумулятор с нуля до половины емкости. Не забываем о наличии поддержки реверсивной зарядки.

Если говорить об оптической составляющей, то аппарат получил основной модуль с четырьмя камерами, главный из которых на 12 МП и имеет электронную стабилизацию. Также есть модуль на 8 МП с углом обзора 119 градусов, портретник на 2 МП и датчик глубины с таким же разрешением. Есть поддержка ночного режима и алгоритма, который делает качественные селфи.

Также стоит выделит наличие аудиоразъема, стереодинамиков с поддержкой Hi-Res Audio, технологию Dirac 2.0 и модуль NFC. Из коробки смартфон работает на Android 10 и собственной оболочке ColorOS 7.1. Рассматриваемый смартфон уже присутствует на прилавках официального магазина OPPO, а также М.Видео, DNS, Эльдорадо, МТС, Ситилинк и ОнлайнТрейд. Пока всего лишь два цветовых варианта: стандартные белый и черный. Что касается стоимости, то приобрести Oppo A52 можно за 17 990 рублей. А с 19 июня по 5 июля смартфон можно приобрести с небольшой скидкой в 1 тыс. рублей.