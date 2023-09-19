Huawei анонсировала свой самый большой планшет MatePad Pro 13.2”

Судя по всему, Huawei действительно разработала стратегию возвращения на глобальный рынок. Компания объявила, что на конференции 25 сентября в Китае представит самый большой в своей истории планшет MatePad Pro 13.2” с «гигантским экраном».

Устройство будет иметь 13,2-дюймовый дисплей, очень тонкие рамки, закругленные углы и вырез-«челку». Пользователь Weibo предположил, что Huawei, вероятно, увеличила соотношение экрана к корпусу, чтобы уменьшить толщину рамок.

По слухам, планшет получит собственный чип Kirin 9000s с максимальной частотой в 3,13 ГГц, 12 ГБ оперативной памяти, хранилище на 256 ГБ, двойную основную камеру с ToF-сенсором, поддержку технологии беспроводной связи NearLink, магнитное крепление для стилуса и беспроводную зарядку.

В тизере показан стилус, который также был улучшен, в частности Huawei обещает стабильное соединение и более плавную работу. Ожидается, что MatePad Pro будет представлен в голубом, черном и белом цветовых вариантах.