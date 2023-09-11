Huawei готовится к возвращению на мировой рынок смартфонов

За последние две недели Huawei анонсировала три новых модели серии Mate 60 с поддержкой 5G, что, по мнению экспертов, является первым шагом к возвращению на мировой рынок смартфонов.

Стоит отметить, что Huawei столкнулась с проблемами из-за «торговой войны» между Китаем и США, из-за чего у неё возникли трудности с доступом к американским технологиям. Но, кажется, это уже не проблема.

Новинки от Huawei, включая Mate 60, Mate 60 Pro и Mate 60 Pro+, оснащены 7-нм чипсетом Kirin 9000S. Хотя официальных заявлений от компании о производителе чипа не было, источники утверждают, что он полностью произведен в Китае. Это порождает дискуссии о том, как китайские производители смогли так быстро овладеть передовыми технологиями.

Ряд собеседников, близких к Huawei, подтвердили, что компания разработала стратегию возвращения на глобальный рынок, опираясь на свои технологические достижения последних лет. По прогнозам, в этом году объем поставок смартфонов Huawei может вырасти с 30 млн до 38 млн единиц, причем только на модель Mate 60 Pro придется около 5,5-6 млн единиц.

Появлялись слухи о том, что новая серия будет доступна только для китайского рынка, но официальных заявлений от Huawei на этот счет не поступало. Тем временем, ранее в этом году другие продукты компании, включая P5 Pro и складной Mate X60, уже были представлены на рынках Германии, ОАЭ, Малайзии и Мексики. Кроме того, в сентябре Huawei планирует запустить новые умные часы в Испании.