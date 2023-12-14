Honor объявила о сотрудничестве с Porsche Design

Сегодня утром компания Honor заявила, что начинает сотрудничество с Porsche Design, которая занимается разработкой дизайна модной одежды, очков, часов и сотовых телефонов для владельцев и фанатов автомобилей Porsche.

Никаких подробностей о коллаборации, Honor пока не раскрыла, но компания опубликовала пару тизеров, на одном из них запечатлён Фердинанд Александр Порше на фоне классического и современного спорткара Porsche 911.

Ожидается, что первым совместным продуктом станет один из смартфонов грядущей линейки Honor Magic 6, презентация которых может состояться в январе 2024 года.