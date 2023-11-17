HONOR Magic6 станет первым смартфоном с новейшим 1-дюймовым сенсором OmniVision

Серия смартфонов HONOR Magic6 скоро появится на рынке, и согласно последним слухам, одной из её особенностей может стать новейший 1-дюймовый сенсор OmniVision OV50K. Такой информацией поделился известный китайский инсайдер Digital Chat Station.

Пока неизвестно, будет ли базовая модель Magic6 оснащена этим сенсором, или же он появится только в Magic 6 Pro.

По слухам, OmniVision OV50K может превзойти Sony IMX989, однако сенсор столкнется с серьезной конкуренцией на рынке. Помимо IMX989, который установлен в OPPO Find X6 Pro, Xiaomi 13 Pro и Xiaomi 13 Ultra, Sony также анонсировала свои двухслойные сенсоры LYTIA. Они технически не являются 1-дюймовыми, но обладают другими преимуществами.

По имеющейся информации, «сердцем» новой серии смартфонов станет Snapdragon 8 Gen 3, а также появится искусственный интеллект YOYO и возможность управления взглядом Magic Capsule. Серия будет включать в себя два смартфона: HONOR Magic 6 и HONOR Magic 6 Pro. Вероятная дата презентации смартфонов – начало 2024 года.