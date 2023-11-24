HONOR 100 Pro представлен с чипом Snapdragon 8 Gen 2 и уникальной камерой Sony

На презентации в Китае была представлена юбилейная линейка смартфонов HONOR 100, в которую входят две модели — HONOR 100 и HONOR 100 Pro. Оба устройства обладают заметными отличиями как в характеристиках, так и во внешнем дизайне.

Смартфон HONOR 100 Pro оснащен 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2700×1224 пикселей. Этот экран поддерживает высокую частоту обновления в 120 Гц и имеет частоту ШИМ на уровне 3840 Гц, что обеспечивает плавное отображение контента. Пиковая яркость экрана, сертифицированного TÜV Rheinland, достигает 2600 нит.

Внутри смартфона установлен мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, который обеспечивает высокую производительность и быстродействие при выполнении различных задач.

Блок камер HONOR 100 Pro выглядит крайне необычно и точно выделяется среди конкурентов. В нем установлен 50-мегапиксельный основной сенсор (уникальная матрица Sony IMX906), 12-мегапиксельный широкоугольный и 32-мегапиксельный телеобъектив. Фронтальная камера состоит из двух модулей — 50 и 2 Мп.

HONOR 100 Pro доступен в двух вариантах ОЗУ LPDDR5x — 12 и 16 ГБ. Что касается хранилища, то пользователям доступны 256, 512 ГБ или 1 ТБ UFS 4.0. Аккумулятор емкостью 5000 мАч обеспечивает долгое время автономной работы. Кроме того, есть быстрая проводная зарядка мощностью 100 Вт и беспроводная зарядка на 66 Вт.

Смартфон работает на операционной системе Android 13 с оболочкой MagicOS 7.2 и поддерживает различные сетевые технологии, включая USB Type-C, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS, 5G и NFC. Устройство также оснащено слотом для двух SIM-карт, подэкранным сканером отпечатков пальцев, поддержкой NFC, ИК-портом и разъемом USB-C.

HONOR 100 Pro доступен в нескольких цветах — Monet Purple, Butterfly Blue, Moon Shadow White и Glass Black. Стоимость смартфона:

12/256 ГБ — 3399 юаней (~41 800 рублей)

16/256 ГБ — 3699 юаней (~45 600 рублей)

16/512 ГБ — 3999 юаней (~49 300 рублей)

16/1 ТБ — 4399 юаней (~54 200 рублей)