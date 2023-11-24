Представлен HONOR 100 — первый в мире смартфон на Snapdragon 7 Gen 3

На презентации в Китае была представлена юбилейная линейка смартфонов Honor 100, состоящая из двух устройств — HONOR 100 и HONOR 100 Pro. Смартфоны имеют заметные различия в характеристиках и внешнем виде.

HONOR 100 оснащен 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2664×1200 пикселей, поддержкой частоты обновления в 120 Гц и высокой частотой ШИМ на уровне 3840 Гц. Экран поддерживает пиковую яркость в 2600 нит, что обеспечивает хорошую видимость даже при ярком солнечном свете.

Сердцем устройства является процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, который обеспечивает высокую производительность и отзывчивость при работе с приложениями и играми. Интересно, что это первый смартфон в мире с данным чипом.

Оперативная память доступна в двух вариантах — 12 или 16 ГБ типа LPDDR5. Для хранения данных предусмотрено два варианта внутренней памяти — 256 или 512 ГБ UFS 3.1.

Основной блок камер состоит из 50-мегапиксельного датчика Sony IMX906 с оптической стабилизацией изображения (OIS) и 12-мегапиксельного сверхширокоугольного модуля. Фронтальная камера также имеет разрешение 50 МП.

HONOR 100 получил аккумулятор емкостью 5000 мАч, а также поддержку быстрой 100-ваттной зарядки. Смартфон работает на операционной системе Android 13 с оболочкой MagicOS 7.2. Он также поддерживает 5G, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.

Другие интересные особенности включают в себя слот для двух SIM-карт, подэкранный сканер отпечатков пальцев для удобной и безопасной разблокировки, поддержку NFC, ИК-порт и разъем USB-C.

Габариты смартфона составляют 161,9 x 74,1 x 7,8 мм, а его вес равен 183 грамма. На выбор представляется четыре расцветки — Monet Purple, Butterfly Blue, Moon Shadow White, Glass Black.

Стоимость HONOR 100:

12/256 ГБ — 2499 юаней (30 800 рублей)

16/256 ГБ — 2799 юаней (34 500 рублей)

16/512 ГБ — 2999 юаней (37 000 рублей)