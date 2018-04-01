HMD представит обновленную Nokia N9
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Новости

HMD представит обновленную Nokia N9

Вы мы помним легендарную Nokia с её необычными дизайнами, высоким качеством и хорошей производительностью. Нет никаких сомнений, что HMD Global будет предпринимать попытки привлечь к старинному бренду внимание, а именно редизайном популярных моделей.

Представленный в 2011 году Nokia N9 был первым смартфоном компании после отказа от Symbian. Вместо неё использовалась новая ОС Meego, которая была детищем Nokia и Intel. И уже в 2011 году, Nokia заявила об отказе использовать Meego в следующих своих моделях. Таким образом N9 стал единственным телефоном со странной операционной системой.

Nokia N9

По данным китайских СМИ, компания совсем скоро представит новую версию смартфона Nokia N9 с незамысловатым названием Nokia N9 Remastered Edition.

  • N9 Render 02
  • N9 Render 01
  • N9 Render 03

На фоне слухов различные дизайнеры создали рендеры со своим видением новой Nokia N9 Remastered Edition.

Стоит предположить, что обновленная Nokia появится на MWC 2020, которая пройдёт с 24 по 27 февраля.

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