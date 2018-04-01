HMD представит обновленную Nokia N9

Вы мы помним легендарную Nokia с её необычными дизайнами, высоким качеством и хорошей производительностью. Нет никаких сомнений, что HMD Global будет предпринимать попытки привлечь к старинному бренду внимание, а именно редизайном популярных моделей.

Представленный в 2011 году Nokia N9 был первым смартфоном компании после отказа от Symbian. Вместо неё использовалась новая ОС Meego, которая была детищем Nokia и Intel. И уже в 2011 году, Nokia заявила об отказе использовать Meego в следующих своих моделях. Таким образом N9 стал единственным телефоном со странной операционной системой.

По данным китайских СМИ, компания совсем скоро представит новую версию смартфона Nokia N9 с незамысловатым названием Nokia N9 Remastered Edition.

На фоне слухов различные дизайнеры создали рендеры со своим видением новой Nokia N9 Remastered Edition.

Стоит предположить, что обновленная Nokia появится на MWC 2020, которая пройдёт с 24 по 27 февраля.