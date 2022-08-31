«М.Видео» и «Эльдорадо» начали продавать отечественную ОС «Ред ОС»

В России начали продавать операционные системы «Ред ОС» на базе Linux и наборы офисного пакета «Р7-Офис». Продажи ОС стартовали в «М.Видео» и «Эльдорадо», а офисный пакет продают в «Ситилинке» с конца 2021 года.

Стоимость составляет 3500 рублей для ПК-версии системы, серверная обойдётся дороже — 9500 рублей. Помимо «Р7-Офис» ожидаются продажи набора «Мой Офис», который ранее предлагался только в составе корпоративных лицензий.

Отмечается, что интерес к розничным продажам у разработчиков отечественного ПО вырос после того, как Microsoft прекратила поставки своих товаров в страну. Ещё в июне говорилось, что коробочных версий Windows хватит на несколько месяцев.

Отметим, что на рынке также есть дистрибутивы ОС «Роса Хром», ОС Astra Linux и ОС «Альт», которые начали скачивать намного чаще. А россияне начали искать в сети пиратские версии Windows.

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