Hiper представил в России свои первые ноутбуки

Китайский бренд Hiper представил на российском рынке шесть линеек ноутбуков. Всего ожидается 77 модификаций.

Workbook

В этой линейке модели с процессорами Intel Core i3 и i5 10-го и 11-го поколения, а также AMD Ryzen 3 или Ryzen 5. Обещано 8/16 ГБ ОЗУ, 256/512 ГБ постоянной памяти в виде SSD.

Есть версии с Windows 10 Home/Professional или Astra Linux, а также модели без ОС.

Dzen

Линейка предлагает экраны Full HD с диагональю 15,6 дюйма на матрице IPS, процессоры Intel Core i3, i5 и i7 11-го поколения. Крышки ноутбуков открываются на 180 градусов.

Из разъёмов: microSD, USB, Ethernet, HDMI, USB-C и 3,5 мм для наушников. В качестве ОС предлагается только Windows 10 Home/Pro.

Expertbook

Модели отличаются металлическими корпусами, на выбор есть процессоры AMD Ryzen 5, Ryzen 7, Intel Core i3 и i5 12-го поколения. Экраны с диагоналями на 16,1 и 15,6 дюйма, есть клавиатура с цифровым блоком.

Оперативной памяти 8/16 ГБ, встроенной — 256/512 ГБ. Возможны варианты без ОС или с Windows 10 Home/Pro.

Office HLP

Эта линейка получила процессоры Intel Core i5 и i7 12-го поколения. Оперативной памяти 8 или 16 ГБ, встроенной — до 512 ГБ. Дисплеи — 15,6 дюйма с тонкими рамками.

Модели выполнены в металлическом корпусе. Будут версии без ОС и с Windows 10 Pro.

Slim

Это ноутбуки-трансформеры с поворотными экранами с диагональю 13,3 дюйма и разрешением Full HD.

Линейка использует только процессоры Intel 12-го поколения — Core i3, i5 или i7 с 8 или 16 ГБ ОЗУ. Встроенной памяти 256 или 512 ГБ.

Notebook

В этой линейке только две модели. Экран в обоих случаях 15,6-дюймовые, процессоры Intel Core i5 11-го поколения, 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ постоянной в виде SSD.

Разница в графике: есть версия со встроенной в процессор и GeForce MX450. В качестве ОС заявлена только Windows 10 Pro.

На данный момент в продажи есть только линейки Workbook и Dzen. В ноябре в продаже появятся Office HLP, Expertbook, Slim и Notebook.

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